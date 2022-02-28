Влада трьох штатів США закликали бойкотувати російську горілку

Влада трьох американських штатів: Огайо, Юти та Нью-Гемпшира, закликає алкогольні магазини прибрати з полиць продукцію російського виробництва або російських брендів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Як зазначається, заборона в першу чергу стосується продажів російської горілки, яка вважається найбільш тісно пов’язаною із РФ.

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс звернувся до державних торгових точок з проханням "вилучити всю продукцію російського виробництва та російських брендів", пояснивши, що вторгнення Росії в Україну є "кричущим порушенням прав людини".

Губернатор Нью-Гемпшира Кріс Сунуну зробив подібну заяву, також попросивши вилучити "російські алкогольні напої та російські бренди".

Ці кроки значною мірою є символічними — насправді частка продукції з РФ на ринку горілки у США займає лише 1%.

Такі "санкції" випадково вдарили по бренду Stolichnaya. Попри назву, яка асоціюється з РФ, ця горілка виробляється в Латвії, а штаб-квартира компанії знаходиться в Люксембурзі.