Власти трех штатов США призвали бойкотировать российскую водку

Власти трех американских штатов: Огайо, Юты и Нью-Гэмпшира, призывают алкогольные магазины убрать с полок продукцию российского производства или российских брендов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Как отмечается, запрет в первую очередь касается продаж российской водки, которая считается наиболее тесно связанной с РФ.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс обратился к государственным торговым точкам с просьбой "изъять всю продукцию российского производства и российских брендов", объяснив, что вторжение России в Украину является "вопиющим нарушением прав человека".

Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну сделал подобное заявление, также попросив изъять "российские алкогольные напитки и российские бренды".

Эти шаги в значительной степени символичны — на самом деле доля продукции из РФ на рынке водки в США занимает всего 1%.

Такие "санкции" случайно ударили по бренду Stolichnaya. Несмотря на название, которое ассоциируется с РФ, эта водка производится в Латвии, а штаб-квартира компании находится в Люксембурге.