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Борис Джонсон анонсував новий пакет гуманітарної допомоги для України

Понеділок, 28 лютого 2022, 01:48

Велика Британія надасть Україні додатково 40 млн фунтів (близько $ 53 млн)  допомоги , щоб уникнути гуманітарної катастрофи, викликаної російським вторгненням.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про додаткову допомогу було оголошено  за результатами бесіди прем’єр-міністра Бориса Джонсона з українським президентом Володимиром Зеленським, а також після  зустрічей з лідерами української громади в Лондоні.

Під час тієї розмови Володимир  Зеленський поінформував Джонсона про "критичну потребу в гуманітарній допомозі, оскільки люди змушені залишати свої домівки та шукати безпеку"

Британське фінансування, як стверджується в прес-релізі, допоможе "агенціям допомоги реагувати на погіршення гуманітарної ситуації, створюючи рятівний круг для українців з доступом до предметів першої необхідності та медичних товарів, таких як ліки, шприци, перев’язувальні матеріали та пакети для догляду за ранами".

По слова Бориса Джонсона, Велика Британія "не відвернеться спиною в годину потреби України", додавши, що цей останній пакет "доводить загальну суму допомоги уряду Великобританії, обіцяної Україні цього року, до 140 мільйонів фунтів стерлінгів" ($186 млн) що дорівнює 186 мільйонам доларів.

Джонсон визнає - серед українців, які живуть у Великій Британії, зростають занепокоєння. Ому уряд прийняв рішення - "будь-яка особа, яка проживає у Великій Британії, зможе привести своїх рідних українців, щоб вони приєдналися до них сюди".

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