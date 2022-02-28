Борис Джонсон анонсировал новый пакет гуманитарной помощи для Украины

Великобритания предоставит Украине дополнительно 40 млн фунтов (около $53 млн) помощи, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, вызванной российским вторжением.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, о дополнительной помощи было объявлено по результатам беседы премьер-министра Бориса Джонсона с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также после встреч с лидерами украинской общины в Лондоне.

Во время этого разговора Владимир Зеленский проинформировал Джонсона о "критической потребности в гуманитарной помощи, поскольку люди вынуждены покидать свои дома и искать безопасность"

Британское финансирование, как утверждается в пресс-релизе, поможет "агентствам помощи реагировать на ухудшение гуманитарной ситуации, создавая спасательный круг для украинцев с доступом к предметам первой необходимости и медицинским товарам, таким как лекарства, шприцы, перевязочные материалы и пакеты по уходу за ранами".

По словам Бориса Джонсона, Великобритания "не отвернется спиной в час нужды Украины", добавив, что этот последний пакет "доказывает общую сумму помощи правительству Великобритании, обещанной Украине в этом году, до 140 миллионов фунтов стерлингов" ($186 млн), что равно 186 миллионам. долларов.

Джонсон признает – среди украинцев, живущих в Великобритании, растут беспокойства. Ому правительство приняло решение - "любое лицо, проживающее в Великобритании, сможет привести своих родных украинцев, чтобы они присоединились к ним сюда".