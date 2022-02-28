Кандидат у президенти Франції засуджує Путіна за війну, але звинувачує НАТО

Кандидат у президенти Франції Ерік Земмур, якого відносять до крайнього правого спектру, засуджує Владіміра Путіна за війну проти України, але відповідальність перекладає на НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

З початком реалізації найгірших прогнозів щодо намірів Путіна, конкуренти почали різко критикувати Земмура за проросійські погляди, які він висловлював раніше, та симпатію до Путіна.

28 лютого в ефірі RTL Земмур не став заперечувати, що у цій ситуації Росія є агресором і винуватцем війни, але переклав частину відповідальності на Захід.

"Він - агресор, він - єдиний винуватець. Він вирішив вдатись до агресії і порушити суверенітет України… Але це не означає, що лише він несе відповідальність за те, що відбувається - як і в кожній війні, і її поділяють Франція, Німеччина, США, які не змусили дотримуватися Мінських домовленостей і не припинили розширення НАТО, щоб Росія не була оточена, - сказав Земмур. - Тобто, винуватець - Путін, але відповідальність - на НАТО, який не припинив розширення. Це не одне і те саме".

Держсекретар Франції із закордонних справ Клеман Бон назвав заяви Земмура "негідними".

"Він намагається відволікти увагу від того, що лиш кілька днів тому схвально говорив про Путіна", - зазначив Бон, назвавши ці симпатії до президента РФ "помилкою і божевіллям".

"Путін на сході, але путіністи є і на Заході. Всі ті, хто повчають нас патріотизму й суверенітету, фактично зрадили інтереси Європи", - сказав він.

Спершу Земмур закликав погодитись "ніколи не приймати Україну в НАТО. З початком повномасштабної війни Путіна проти України його команда заявила, що "беззастережно засуджує російське військове вторгнення".

Агресію РФ засудили і чимало інших європейських політиків, яких називали "друзями Путіна".