Кандидат в президенты Франции осуждает Путина за войну, но обвиняет НАТО

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, которого относят к крайнему правому спектру, осуждает Владимира Путина за войну против Украины, но ответственность перекладывает на НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

С началом реализации наихудших прогнозов по поводу намерений Путина, конкуренты начали резко критиковать Земмура за пророссийские взгляды, которые он выражал ранее, и симпатию к Путину.

28 февраля в эфире RTL Земмур не стал отрицать, что в этой ситуации Россия является агрессором и виновником войны, но переложил часть ответственности на Запад.

"Он – агрессор, он – единственный виновник. Он решил прибегнуть к агрессии и нарушить суверенитет Украины… Но это не значит, что только он несет ответственность за происходящее – как и в каждой войне, и её разделяют Франция, Германия, США , которые не заставили придерживаться Минских договоренностей и не прекратили расширение НАТО, чтобы Россия не была оцеплена, - сказал Земмур. - То есть виновник - Путин, но ответственность - на НАТО, который не прекратил расширение. Это не одно и то же".

Госсекретарь Франции по иностранным делам Клеман Бон назвал заявления Земмура "недостойными".

"Он пытается отвлечь внимание от того, что лишь несколько дней назад одобрительно говорил о Путине", - отметил Бон, назвав эти симпатии к президенту РФ "ошибкой и безумием".

"Путин на востоке, но путинисты есть и на Западе. Все те, кто учит нас патриотизму и суверенитету, фактически предали интересы Европы", - сказал он.

Сначала Земмур призвал согласиться "никогда не принимать Украину в НАТО". С началом полномасштабной войны Путина против Украины его команда заявила, что "безоговорочно осуждает российское военное вторжение".

Агрессию РФ осудили и многие другие европейские политики, которых называли "друзьями Путина".