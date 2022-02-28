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Кремль назвав абсурдними і недалекоглядними санкції проти Путіна

Понеділок, 28 лютого 2022, 12:40

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що західні санкції проти Владіміра Путіна є "абсурдними і дуже недалекоглядними".

Пєскова цитує російське агентство "Интерфакс". 

Речник Путіна сказав, що "всім відомо, що жодних активів, крім тих, що декларуються щороку, президент не має".

"Але якщо брати з точки зору проблем, то, звичайно, сам факт запровадження санкцій проти глави держави - це не менш абсурдно, дуже недалекоглядно", - сказав Пєсков.

Він також заявив, що Москва відповість на санкції Заходу проти російської авіаційної промисловості через вторгнення в Україну.

Варто зазначити, за даними видання Bloomberg, Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій щодо Пєскова.

У понеділок стало відомо, що антипутінська коаліція на підтримку України почала підготовку четвертого пакета санкції проти Росії.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.

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