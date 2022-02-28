Кремль назвал абсурдными и недальновидными санкции против Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные санкции против Владимира Путина "абсурдны и очень недальновидны".

Пескова цитирует российское агентство "Интерфакс".

Спикер Путина сказал, что "всем известно, что никаких активов, кроме декларируемых ежегодно, у президента нет".

"Но если брать с точки зрения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства – это не менее абсурдно, и очень недальновидно", – сказал Песков.

Он также заявил, что Москва ответит на санкции Запада против российской авиационной промышленности из-за вторжения в Украину.

Следует отметить, по данным издания Bloomberg, Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций в отношении Пескова.

В понедельник стало известно, что антипутинская коалиция в поддержку Украины приступила к подготовке четвертого пакета санкции против России.

"Европейская правда" объяснила в новом видео, как будут работать санкции против России.