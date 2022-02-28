Як "пекельні" санкції Заходу вже впливають на державу-агресора

Нарешті ми побачили довгоочікувані "пекельні санкції". Попри відмову від повного відключення РФ від платіжної системи SWIFT, санкції третьої хвилі, схвалені минулими вихідними, без перебільшення, стали тим покаранням, яке здатне відправити російську економіку в нокаут.

Про "санкційну ядерну бомбу" проти Росії в статті голови департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталія Ваврищука Пекельний коктейль санкцій: як Захід каратиме економіку РФ.

Перший раунд санкцій було впроваджено 22-23 лютого країнами ЄС, Великою Британією та США за визнання Росією псевдореспублік на сході України. Це було ще до початку бомбардувань українських міст.

Обсяг і ефект цих санкцій можна умовно оцінити на рівні 5-10% того потенціалу обмежувальних заходів, впровадження яких загалом можливе на практиці.

Рішучість країн-партнерів різко зросла 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Тоді практично протягом дня було впроваджено другий пакет санкцій.

Сукупний обсяг першого та другого пакетів можна умовно оцінити на рівні 45-50% обсягу можливих санкцій. Обмежувальні заходи другої хвилі дійсно болючі для окремих секторів російської економіки, але ж вони вже тоді могли би бути ще більш болючими.

В частині фінансового сектора найрішучішими були санкції США.

Нарешті черга дійшла до двох найбільших російських банків – Сбербанку та ВТБ, яким сукупно належить понад 50% активів банківського сектора.

Через запроваджені санкції клієнти російських банків уже відчувають проблеми. Наприклад, вони не можуть здійснювати платежі через сервіси Apple Pay та Google Pay.

Інша потужна складова другої хвилі санкцій – це заборона на експорт до Росії високотехнологічних товарів, самих технологій, обладнання для енергетичної промисловості, товарів подвійного призначення.

Неприємний додатковий "бонус" від європейців – заборона на експорт до Росії літаків, запчастин до них, а також заборона на їхнє технічне обслуговування.

У вихідні в хід було запущено третю – найбільш потужну – хвилю санкцій. Саме ці санкції можуть виявитися насправді пекельними для російської економіки.

Це вже, ймовірно, максимум фінансових санкцій, які можуть бути застосовані на практиці. Йдеться про відключення окремих російських банків від мережі SWIFT та заморозку активів Центрального банку Росії.

Ідея про відключення російських банків від SWIFT виникла вже давно і у сприйнятті українців вже стала мірилом рішучості наших партнерів. Проте натяк на можливість заморозки активів центробанку з’явився буквально за кілька днів до самого рішення.

Така комбінація санкцій – це якраз і є "бандерівське смузі" для російської фінансової системи.

Яких ефектів очікувати? Після початку воєнних дій росіяни зрозуміли, що девальвація рубля неминуча, і кинулися до обмінників, щоб запастися доларами і євро.

Запуститься некерований механізм девальвації російського рубля. Очевидно, що дуже швидко це позначиться і на інфляції.

Відповіддю на девальвацію та інфляцію буде різке підвищення процентних ставок центробанком РФ (вранці він уже підвищив ставку з 9.5% до 20% і, схоже, далі ще буде), зростання вартості кредитів для населення та бізнесу. Також помітно знеціняться заощадження населення.

Це буде болючий для Росії експеримент, за яким спостерігатиме увесь світ.

Докладніше - в матеріалі Віталія Ваврищука Пекельний коктейль санкцій: як Захід каратиме економіку РФ.