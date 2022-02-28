Как "адские" санкции Запада уже влияют на государство-агрессора

Наконец-то мы увидели долгожданные "адские санкции". Несмотря на отказ от полного отключения РФ от платежной системы SWIFT, санкции третьей волны, одобренные в прошлые выходные, без преувеличения, стали тем наказанием, которое способно отправить российскую экономику в нокаут.

О "санкционной ядерной бомбе" против России в статье главы департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталия Ваврищука Адский коктейль санкций: как Запад будет наказывать экономику РФ.

Первый раунд санкций был введен 22-23 февраля странами ЕС, Великобританией и США за признание Россией псевдореспублик на востоке Украины. Это было еще до начала бомбардировок украинских городов.

Объем и эффект этих санкций можно условно оценить на уровне 5-10% того потенциала ограничительных мер, внедрение которых возможно на практике.

Решительность стран-партнеров резко возросла 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну. Тогда практически в течение дня был введен второй пакет санкций.

Совокупный объем первого и второго пакетов можно условно оценить на уровне 45-50% от объема возможных санкций. Ограничительные меры второй волны действительно болезненны для отдельных секторов российской экономики, но они уже тогда могли бы быть еще более болезненными.

В части финансового сектора наиболее решительными были санкции США.

Наконец, очередь дошла до двух крупнейших российских банков – Сбербанка и ВТБ, которым совокупно принадлежит более 50% активов банковского сектора.

Из-за введенных санкций клиенты российских банков уже испытывают проблемы. Например, они не могут производить платежи через сервисы Apple Pay и Google Pay.

Другая мощная составляющая второй волны санкций – это запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров, самих технологий, оборудования для энергетической промышленности, товаров двойного назначения.

Неприятный дополнительный "бонус" от европейцев – запрет на экспорт в Россию самолетов, запчастей к ним, а также запрет на их техническое обслуживание.

В выходные в ход была запущена третья – наиболее мощная – волна санкций. Именно эти санкции могут оказаться на самом деле адскими для российской экономики.

Это, вероятно, максимум финансовых санкций, которые могут быть применены на практике. Речь идет об отключении отдельных русских банков от сети SWIFT и заморозке активов Центрального банка России.

Идея об отключении российских банков от SWIFT возникла уже давно и в восприятии украинцев уже стала мерилом решительности наших партнеров. Однако намек на возможность заморозки активов центробанка появился буквально за несколько дней до решения.

Такая комбинация санкций – это как раз и есть "бандеровское смузи" для российской финансовой системы.

Каких эффектов ждать? После начала военных действий россияне поняли, что девальвация рубля неизбежна, и бросились к обменникам, чтобы запастись долларами и евро.

Запустится неуправляемый механизм девальвации русского рубля. Очевидно, что очень быстро это отразится и на инфляции.

Ответом на девальвацию и инфляцию будет резкое повышение процентных ставок центробанком РФ (утром он уже повысил ставку с 9.5% до 20% и, похоже, дальше будет), рост стоимости кредитов для населения и бизнеса. Также заметно обесценятся сбережения населения.

Это будет болезненный для России эксперимент, за которым будет наблюдать весь мир.

Подробнее - в материале Виталия Ваврищука Адский коктейль санкций: как Запад будет наказывать экономику РФ.