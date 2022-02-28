Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Молдовські банки перестали приймати російські рублі

Понеділок, 28 лютого 2022, 13:30

Більшість молдовських банків 28 лютого відмовилися брати до обміну російські рублі. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання NewsMaker.

Деякі банки готові лише продавати російські рублі, а ось купити російську валюту готові лише приватні обмінні каси.

У багатьох обмінних пунктах при комерційних банках російські рублі не беруть, наприклад, у maib, Moldindconbank, Victoriabank та інших.

Деякі банки лише продають російські рублі, наприклад, OTP Bank. 

Ще один молдовський банк Eximbank виставив курс купівлі російського рубля один бан за один рубль, а курс продажу - 22 бани за один рубль.

Деякі пункти обміну валют все ж таки обмінюють російські рублі. Найвигідніший курс, який бачив кореспондент видання - 0,16-0,22 лея за один рубль. У деяких обмінниках курс є значно нижчим.

Курс російського рубля до долара унаслідок введення санкцій Заходу проти Росії на відкритті валютних торгів 28 лютого зріс до 90 рублів за долар. Це історичний максимум.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ санкції Росія

Статті

Пекельний коктейль санкцій: як Захід каратиме економіку РФ

Ніколи ще велика економіка не була об’єктом подібних санкцій. Це буде болючий для Росії експеримент, за яким спостерігатиме увесь світ.
28 лютого 2022 — Віталій Ваврищук, для Європейської правди

Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну

Путін загрожує розправою будь-якій іншій державі, яка може прийти на допомогу народу України. Такому не місце у XXI столітті...
28 лютого 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики

Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції

Санкції – це гра вдовгу. Вони мають знищити Росію. Єдина умова: мешканці РФ, прості росіяни, також мають страждати. Причому серйозно, відчутно...
27 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда