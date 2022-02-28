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КНДР пояснила новий запуск ракети випробуванням "супутникової розвідувальної системи"

Понеділок, 28 лютого 2022, 13:34

Північна Корея пояснила запуск ракети, який зафіксували 27 лютого, частиною розробок супутникової розвідувальної системи.

Як повідомляє Reuters, інформацію про це поширило державне інформагентство, пише "Європейська правда".

У повідомленні не зазначили тип ракети. У Південній Кореї вважають, що скоріш за все це була балістична ракета і запустили її біля Пхеньяну. 

Це вже восьмий запуск КНДР з початку 2022 року та перший з січня.

У Південній Кореї та Японії висловили побоювання, що КНДР може активізувати роботу над ракетами, які їй заборонено розробляти резолюціями Ради безпеки ООН, доки світ відволікся на війну Росії проти України. 

Під час випробувань нібито підтвердили точність системи фотозйомки, передачі даних та контролю висоти. 

Додали також фото Корейського півострова з космосу. Схожі фотографії продемонстрували і після останнього перед цим запуску 30 січня, коли запустили балістичну ракету середньої дальності Hwasong-12.

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