КНДР объяснила новый запуск ракеты испытанием "спутниковой разведывательной системы"

Северная Корея объяснила запуск ракеты, зафиксированный 27 февраля, частью разработок спутниковой разведывательной системы.

Как сообщает Reuters, информацию об этом распространило государственное информагентство, пишет "Европейская правда".

В сообщении не указали тип ракеты. В Южной Корее считают, что, скорее всего, это была баллистическая ракета и запустили ее возле Пхеньяна.

Это уже восьмой запуск КНДР с начала 2022 и первый с января.

В Южной Корее и Японии выразили опасения, что КНДР может активизировать работу над ракетами, которые ей запрещено разрабатывать резолюциями Совбеза ООН, пока мир отвлекся на войну России против Украины.

В ходе испытаний якобы подтвердили точность системы фотосъемки, передачи данных и контроля высоты.

Добавили также фото Корейского полуострова из космоса. Похожие фотографии продемонстрировали и после последнего запуска 30 января, когда запустили баллистическую ракету средней дальности Hwasong-12.