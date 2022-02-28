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КНДР объяснила новый запуск ракеты испытанием "спутниковой разведывательной системы"

Понедельник, 28 февраля 2022, 13:34

Северная Корея объяснила запуск ракеты, зафиксированный 27 февраля, частью разработок спутниковой разведывательной системы.

Как сообщает Reuters, информацию об этом распространило государственное информагентство, пишет "Европейская правда".

В сообщении не указали тип ракеты. В Южной Корее считают, что, скорее всего, это была баллистическая ракета и запустили ее возле Пхеньяна.

Это уже восьмой запуск КНДР с начала 2022 и первый с января.

В Южной Корее и Японии выразили опасения, что КНДР может активизировать работу над ракетами, которые ей запрещено разрабатывать резолюциями Совбеза ООН, пока мир отвлекся на войну России против Украины.

В ходе испытаний якобы подтвердили точность системы фотосъемки, передачи данных и контроля высоты.

Добавили также фото Корейского полуострова из космоса. Похожие фотографии продемонстрировали и после последнего запуска 30 января, когда запустили баллистическую ракету средней дальности Hwasong-12.

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