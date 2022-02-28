Польське місто Лодзь розриває партнерські угоди з російськими містами-“побратимами”

Рада Лодзі розриває відносини з російськими містами-"побратимами" Калінінградом та Івановом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польське RMF24.

Депутати повідомили, що відповідні проєкти рішень будуть винесені на наступну сесію міської ради в Лодзі. Ініціативу підтримали всі політичні сили в Лодзінській міській раді.

"Проєкт постанови про припинення співпраці з містами Калінінградом та Іваново Росії підтримали всі фракції ради. Ми робимо це в ім'я свободи і миру, проти війни!", – чітко наголошує голова міської ради в Лодзі Марцін Голашевський.

В ім’я солідарності з атакованою Україною неможливо продовжувати підтримувати партнерські угоди з російськими містами, це було б лицемірно, додає Голашевський.

"Я хотів би подякувати всім політичним силам за підтримку цього важливого рішення, - сказав голова міської ради в Лодзі. - Слава Україні! Хай живе вільна Україна! Геть бандита Путіна!".

Нагадаємо, в ніч на неділю лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, який включає відключення від платіжної системи SWIFT та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.

Детальніше про нові санкції читайте у статті Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.