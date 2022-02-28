Польский город Лодзь разрывает партнерские соглашения с российскими городами-побратимами

Совет Лодзи разрывает отношения с российскими городами-"побратимами" Калининградом и Ивановом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает польское RMF24.

Депутаты сообщили, что соответствующие проекты решений будут вынесены на следующую сессию городского совета Лодзи. Инициативу поддержали все политические силы в Лодзинском городском совете.

"Проект постановления о прекращении сотрудничества с городами Калининградом и Иваново России поддержали все фракции совета. Мы делаем это во имя свободы и мира против войны!", - четко отмечает председатель городского совета в Лодзи Марцин Голашевский.

Во имя солидарности с атакованной Украиной невозможно продолжать поддерживать партнерские соглашения с российскими городами, это было бы лицемерно, добавляет Голашевский.

"Я хотел бы поблагодарить всех политических сил за поддержку этого важного решения, - сказал председатель городского совета в Лодзи. - Слава Украине! Да здравствует свободная Украина! Долой бандита Путина!".

Напомним, в ночь на воскресенье лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, который включает отключение от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Подробнее о новых санкциях читайте в статье Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции.