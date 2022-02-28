Росія відповіла на закриття неба країнами Заходу тим же

Управління цивільної авіації Росії заявило, що закрило свій повітряний простір для перевізників 36 країн у відповідь на санкції, застосовані проти неї через війну РФ проти України.

Про це йдеться в заяві управління в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

РФ заявила, що припинить польоти з таких країн, як Німеччина, Іспанія, Італія та Канада.

Росія вже заборонила британським авіакомпаніям літати на свою територію та у своєму просторі після того, як Британія заборонила національній авіакомпанії "Аерофлот" приземлятися в Великій Британії.

У неділю Європа закрила своє небо для літаків, які належать РФ чи підконтрольні їй.

У понеділок стало відомо, що антипутінська коаліція на підтримку України почала підготовку четвертого пакета санкції проти Росії.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.



