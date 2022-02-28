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Россия ответила на закрытие неба странами Запада тем же

Понедельник, 28 февраля 2022, 15:52

Управление гражданской авиации России заявило, что закрыло свое воздушное пространство для перевозчиков 36 стран в ответ на санкции, примененные против нее в результате войны РФ против Украины.

Об этом говорится в заявлении управления в понедельник, сообщает "Европейская правда".

РФ заявила, что прекратит полеты из таких стран как Германия, Испания, Италия и Канада.

Россия уже запретила британским авиакомпаниям летать на свою территорию и в своем пространстве после того, как Великобритания запретила национальной авиакомпании "Аэрофлот" приземляться в Великобритании.

В воскресенье Европа закрыла свое небо для самолетов, принадлежащих РФ или подконтрольных ей.

В понедельник стало известно, что антипутинская коалиция в поддержку Украины приступила к подготовке четвертого пакета санкции против России.

"Европейская правда" объяснила в новом видео, как будут работать санкции против России.

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Война с РФ санкции Россия

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