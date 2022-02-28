Австрія надішле Україні 10 тисяч шоломів, бронежилети і пальне

Австрія, відповідно до свого нейтрального статусу, надішле Україні нелетальне військове спорядження, пальне, а також виділить 15 млн євро для організації допомоги постраждалим від війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Presse.

Після того як президент Росії Владімір Путін привів свої ядерні сили в бойову готовність, канцлер Австрії Карл Нехаммер скликав чергове засідання кризового кабінету. Ситуація в Україні непередбачувана, сказав він згодом. "Тому ми зробимо все можливе, щоб захистити австрійців і якнайкраще підготувати нашу країну до будь-яких наслідків погіршення ситуації" - сказав він.

Але перш за все, за його словами зараз мова йде про гуманітарну допомогу на місцях, яку Австрія зобов’язалася надавати як нейтральна держава.

"Тому Австрія надасть шоломи та захисне спорядження для цивільних сил, а також забезпечить постачання палива в рамках іншого пакету допомоги", – заявив він.

Міністр оборони Клаудія Таннер сказала: "Ми вирішили підтримати Україну нелетальним військовим спорядженням в рамках Європейського фонду миру". Всього в Україну планується доставити 10 тис. шоломів і 100 тис. літрів пального.

Крім того, ще 15 мільйонів євро мають надійти з Фонду зовнішньої допомоги Міністерства закордонних справ для надання допомоги гуманітарним організаціям України. "Ми не залишимо українське населення напризволяще в ці важкі години", - сказав віцеканцлер Вернер Коглер.

Австрія вже відправила в Україну медичні товари та засоби гігієни для екстрених служб, повідомив канцлер. Крім того, з неділі, 15:00, для російських літаків закрито повітряний простір.

"Ми робимо все, щоб показати Путіну, що ми не приймаємо його військове вторгнення в Україну", – сказав він.