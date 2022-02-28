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Австрия пришлет Украине 10 тысяч шлемов, бронежилеты и горючее

Понедельник, 28 февраля 2022, 16:18

Австрия, согласно своему нейтральному статусу, пошлет Украине нелетальное военное снаряжение, горючее, а также выделит 15 млн евро для организации помощи пострадавшим от войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Presse.

После того как президент России Владимир Путин привел свои ядерные силы в боевую готовность, канцлер Австрии Карл Нехаммер созвал очередное заседание кризисного кабинета. Ситуация в Украине непредсказуема, сказал он. "Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы защитить австрийцев и лучше подготовить нашу страну к любым последствиям ухудшения ситуации" - сказал он.

Но прежде всего, по его словам, сейчас речь идет о гуманитарной помощи на местах, которую Австрия обязалась предоставлять как нейтральное государство.

"Поэтому Австрия предоставит шлемы и защитное снаряжение для гражданских сил, а также обеспечит поставку топлива в рамках другого пакета помощи", – заявил он.

Министр обороны Клаудия Таннер сказала: "Мы решили поддержать Украину нелетальным военным снаряжением в рамках Европейского фонда мира". Всего в Украину планируется доставить 10 тыс. шлемов и 100 тыс. литров горючего.

Кроме того, еще 15 миллионов евро должны поступить из Фонда внешней помощи Министерства иностранных дел для оказания помощи гуманитарным организациям Украины. "Мы не оставим украинское население на произвол судьбы в эти трудные часы", - сказал вице-канцлер Вернер Коглер.

Австрия уже направила в Украину медицинские товары и средства гигиены для экстренных служб, сообщил канцлер. Кроме того, с воскресенья, 15:00, для российских самолетов закрыто воздушное пространство.

"Мы делаем все, чтобы показать Путину, что мы не принимаем его военное вторжение в Украину", – сказал он.

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Австрія Война с РФ

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