Франція буде конфіскувати нерухомість, яхти та автомобілі російських олігархів

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що Франція готується конфіскувати всі активи російських чиновників та бізнес-лідерів, проти яких запроваджено санкції ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на західні ЗМІ.

Ле Мер сказав, що Франція знаходиться в процесі інвентаризації власності, включаючи фінансові активи, нерухомість, яхти та розкішні автомобілі.

Французька влада також намагається ідентифікувати інших росіян, які можуть бути додані до списку осіб, на яких поширюються санкції ЄС через "їхню близькість до російського керівництва", додав він.

"Ми отримаємо законні засоби для конфіскації всіх цих активів", - сказав Ле Мер, виступаючи після спеціальної наради щодо захисту України в Єлисейському палаці.

У понеділок США запровадили додаткові санкції проти РФ, заборонивши американцям вести справи з центробанком Росії, були запроваджені санкції проти Мінфіну РФ і Фонду національного добробуту.

У понеділок стало відомо, що антипутінська коаліція на підтримку України почала підготовку четвертого пакета санкції проти Росії.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.