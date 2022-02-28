Франция будет конфисковать недвижимость, яхты и автомобили российских олигархов

Министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что Франция готовится конфисковать все активы российских чиновников и бизнес-лидеров, против которых введены санкции ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на западные СМИ.

Ле Мэр сказал, что Франция находится в процессе инвентеризации собственности, включая финансовые активы, недвижимость, яхты и роскошные автомобили.

Французские власти также пытаются идентифицировать других россиян, которые могут быть добавлены в список лиц, на которых распространяются санкции ЕС из-за "их близости к российскому руководству", добавил он.

"Мы получим законные средства для конфискации всех этих активов", - сказал Ле Мер, выступая после специального совещания по защите Украины в Елисейском дворце.

В понедельник США ввели дополнительные санкции против РФ, запретив американцам вести дела с центробанком России, были введены санкции против Минфина РФ и Фонда национального благосостояния.

В понедельник стало известно, что антипутинская коалиция в поддержку Украины приступила к подготовке четвертого пакета санкций против России.

"Европейская правда" объяснила в новом видео, как будут работать санкции против России.