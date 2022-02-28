Британія порадила своїм громадянам не їздити у Росію: нема чим летіти

Міністерство закордонних справ Британії рекомендує британцям уникати будь-яких поїздок до Росії — через "обмежену можливість повернутись у Британію авіарейсами та зростаючу нестабільність російської економіки".

Як пише "Європейська правда", повідомлення про це розмістили у розділі рекомендацій щодо поїздок 28 лютого.

МЗС Британії нагадує, що у відповідь на повномасштабну війну РФ проти України Британія закрила небо для російських літаків, а Росія вжила симетричних заходів.

"Якщо ви вже у Росії, візьміть до уваги, що у вас може не бути можливості повернутись прямим рейсом до Британії, або через країни ЄС, і якщо у вас вже були квитки — плани потрібно скоригувати", - зазначають у повідомленні.

Міністерство також звертає увагу на те, що з початком стрімкої девальвації рубля все більше людей намагаються забрати з банків свої гроші, тож наявні у британців кошти у рублях можуть знецінитись, а з доступом до грошей можливі проблеми.

Нагадаємо, майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.

Управління цивільної авіації Росії заявило, що закрило свій повітряний простір для перевізників 36 країн у відповідь на санкції, застосовані проти неї через війну РФ проти України.

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