Чому та як в Євросоюзі обмежать практику “купівлі громадянства”

Набуття громадянства певних країн в обмін на інвестиції в їхню економіку вже давно стало нормою.

Про переваги "золотого паспорта" в Європейському Союзі і тенденції щодо умов його оформлення читайте в статті юриста-міжнародника Віталія Власюка та експертки з міжнародних відносин Оксани Бурячок Інфляція "золотих паспортів": як країни ЄС змінюють умови купівлі свого громадянства.

Найголовніша перевага такого виду "інвестицій" полягає у можливості вільно пересуватись світом. Саме тому такі програми через інвестиції називають отриманням "золотого паспорта" (набуття громадянства) чи "золотої візи" (отримання резидентства).

"Золотий паспорт" дає набагато більші можливості для заможних іноземців. Йдеться про право голосу, право бути обраним до державних органів влади, а також право на доступ до безоплатної медичної допомоги та освітніх послуг.

Варто також зазначити, що "золотий паспорт" став різновидом страхування від серйозних соціально-політичних проблем в Україні чи у разі, наприклад, кримінального розшуку.

Такий паспорт дає можливість відкривати зарубіжні компанії та рахунки, а обмін фінансовою інформацію може відбуватися через будь-яку країну-офшор.

Втім, з офшорами зрозуміло: їм оголошено війну, умови співпраці з ними уже геть не такі солодкі, як були колись. Держави дедалі суворіше контролюють рух капіталу (добираються вже й до криптовалют).

Зазначений механізм отримання громадянства запровадили чимало країн Європейського Союзу, серед яких Кіпр, Мальта, Болгарія, Іспанія, Португалія, Греція та інші.

Кіпр та Мальта відкрито торгують своїм громадянством.

Так, кіпрський "золотий паспорт" можна отримати за інвестиції від 2 млн євро. Увесь процес триватиме приблизно пів року. При цьому всіх охочих запевняють у тому, що для отримання паспорта жити в країні не потрібно.

Щоправда, умови інвестування з минулого року стали трохи вибагливішими.

З вересня минулого року умови отримання громадянства Мальти також стали дещо жорсткішими.

Брюссель критикує схему отримання громадянства в обмін на інвестиції саме через ризик безпеки, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та корупційних схем. Єврокомісія запевняє, що й надалі вивчатиме питання відповідності норм ЄС у цих інвестиційних програмах.

Більше - у матеріалі Віталія Власюка та Оксани Бурячок Інфляція "золотих паспортів": як країни ЄС змінюють умови купівлі свого громадянства.