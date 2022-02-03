Почему и как в Евросоюзе ограничат практику "покупки гражданства"

Обретение гражданства определенных стран в обмен на инвестиции в их экономику уже давно стало нормой.

О преимуществах "золотого паспорта" в Европейском Союзе и тенденциях в условиях его оформления читайте в статье юриста-международника Виталия Власюка и эксперта по международным отношениям Оксаны Бурячок Инфляция "золотых паспортов": как страны ЕС меняют условия покупки своего гражданства.

Самое главное преимущество такого вида "инвестиций" заключается в возможности свободно передвигаться по миру. Именно поэтому такие программы через инвестиции называют получением "золотого паспорта" (приобретение гражданства) или "золотой визы" (получение резидентства).

"Золотой паспорт" дает гораздо большие возможности для состоятельных иностранцев. Речь идет о праве голоса, праве быть избранным в государственные органы власти, а также праве на доступ к бесплатной медицинской помощи и образовательным услугам.

Стоит отметить, что "золотой паспорт" стал разновидностью страхования от серьезных социально-политических проблем в Украине или в случае, например, уголовного розыска.

Такой паспорт позволяет открывать зарубежные компании и счета, а обмен финансовой информации может происходить через любую страну-офшор.

Впрочем, с офшорами понятно: им объявлена ​​война, условия сотрудничества с ними уже не так сладки, как были когда-то. Страны все строже контролируют движение капитала (добираются уже и до криптовалют).

Указанный механизм получения гражданства ввели многие страны Европейского Союза, среди которых Кипр, Мальта, Болгария, Испания, Португалия, Греция и другие.

Кипр и Мальта открыто торгуют своим гражданством.

Так, кипрский "золотой паспорт" можно получить за инвестиции от 2 млн. евро. Весь процесс продлится около полугода. При этом всех желающих уверяют, что для получения паспорта жить в стране не нужно.

Правда, условия инвестирования с прошлого года стали сложнее.

С сентября прошлого года условия получения гражданства Мальты также ужесточились.

Брюссель критикует схему получения гражданства в обмен на инвестиции именно из-за рисков для безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупционных схем. Еврокомиссия уверяет, что и дальше будет изучать вопросы соответствия норм ЕС в этих инвестиционных программах.

Больше – в материале Виталия Власюка и Оксаны Бурячок Инфляция "золотых паспортов": как страны ЕС изменяют условия покупки своего гражданства.