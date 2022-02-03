Перший міністр Північної Ірландії подав у відставку на знак протесту

Перший міністр Північної Ірландії Пол Гіван подав у відставку на знак протесту проти правил торгівлі після Brexit.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Рішення Пола Гівана може ускладнити переговори між ЄС і Британією щодо переформатування протоколу щодо Північної Ірландії, який регулює торгівлю таким чином, як Лондон узгодив у рамках виходу з ЄС два роки тому.

Протокол утримував Північну Ірландію на єдиному ринку товарів ЄС, щоб зберегти політично чутливий відкритий кордон з Ірландією. Тим не менш, він створив ефективний кордон в Ірландському морі, розлютивши прихильників єдності з Британією у провінції та спонукаючи британський уряд прагнути переписати угоду.

Напруга навколо домовленостей знову спалахнула в середу, коли міністр сільського господарства Едвін Путс, як і Гіван, член Демократичної юніоністської партії, яка виступає за Brexit (DUP), наказав припинити перевірку агропродовольчих товарів з решти Сполученого Королівства.

Наказ Путса не був негайно виконаний. У його відомстві заявили, що чиновники не відмовилися від інструкції, але "розглядають ширші наслідки виконання запиту міністра". Торгові органи повідомили, що в портах Північної Ірландії товари все ще перевіряються.

"Тепер настав момент, коли ми говоримо "Досить"", — сказав у своїй промові лідер DUP Джеффрі Дональдсон, член британського парламенту.

"Ми чітко усвідомлюємо, що протокол являє собою екзистенційну загрозу для майбутнього місця Північної Ірландії в Союзі (чотирьох націй Великої Британії). Чим довше протокол залишається, тим більше він зашкодить самому Союзу" - заявив він.

DUP протягом місяців погрожувала зірвати перевірки та регіональне управління через свою гостру опозицію протоколу, який, на його думку, вбиває клин між регіоном та іншою частиною Великої Британії.

Відставка першого міністра означає, що уряд DUP, яка виступає за союз із Великою Британією, та католицько-республіканською партією Шінн Фейн, яка прагне возз’єднання з Ірландією, не може продовжуватися в нинішньому вигляді. Віцепрем'єр-міністру від Шінн Фейн Мішель О'Ніл також доведеться піти у відставку.