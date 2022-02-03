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Первый министр Северной Ирландии подал в отставку в знак протеста

Четверг, 3 февраля 2022, 20:50

Первый министр Северной Ирландии Пол Гиван подал в отставку в знак протеста против торговых правил после Brexit.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Решение Пола Гивана может осложнить переговоры между ЕС и Британией по переформатированию протокола по Северной Ирландии, регулирующеuj торговлю таким образом, как Лондон согласовал в рамках выхода из ЕС два года назад.

Протокол удерживал Северную Ирландию на едином рынке товаров ЕС, чтобы сохранить политически чувствительную открытую границу с Ирландией. Тем не менее, он создал эффективную границу в Ирландском море, разъярив сторонников единства с Британией в провинции и побуждая британское правительство стремиться переписать соглашение.

Напряжение вокруг договоренностей снова вспыхнуло в среду, когда министр сельского хозяйства Эдвин Путс, как и Гиван, член Демократической Юнионистской партии, выступающей за Brexit (DUP), приказал прекратить проверку агропродовольственных товаров из остального Соединенного Королевства.

Приказ Путса не был немедленно исполнен. В его ведомстве заявили, что чиновники не отказались от инструкции, но "рассматривают более широкие последствия выполнения запроса министра". Торговые органы сообщили, что в портах Северной Ирландии товары все еще проверяются.

"Теперь настал момент, когда мы говорим "Довольно"", — сказал в своей речи лидер DUP Джеффри Дональдсон, член британского парламента.

"Мы четко отдаем себе отчет, что протокол представляет собой экзистенциальную угрозу для будущего места Северной Ирландии в Союзе (четырех наций Великобритании). Чем дольше протокол остается, тем больше он повредит самому Союзу", - заявил он.

DUP в течение месяцев угрожала сорвать проверки и региональное управление из-за своей острой оппозиции протокола, который, по его мнению, убивает клин между регионом и другой частью Великобритании.

Отставка первого министра означает, что правительство DUP, выступающей за союз с Великобританией, и католически-республиканской партией Шинн Фейн, стремящейся к воссоединению с Ирландией, не может продолжаться в нынешнем виде. Вице-премьеру от Шинн Фейн Мишель О'Нил также придется уйти в отставку.

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