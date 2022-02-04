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71% німців проти постачання зброї Україні – опитування

П'ятниця, 4 лютого 2022, 16:59

Переважна більшість німців проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю, більше половини виступають за те, щоб НАТО задовольнив вимоги Росії щодо безпеки.

Про це свідчать результати опитування  Infratest dimap для ARD-DeutschlandTrend, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, досі федеральний уряд не хотів постачати зброю з Німеччини в Україну. Більшість німців поділяють таку позицію: 71% наразі вважають такі поставки зброї неправильними, підтримують такі поставки лише 20% опитаних.

Щодо нових економічних санкцій проти РФ позиції німців розділилися приблизно порівну: 43% підтримують санкції, 44% проти них.

У той же час 51% опитаних виступили за те, щоб НАТО задовольнив вимоги Росії щодо гарантій безпеки.

Крім того 57% німців за те, щоб запустити "Північний потік-2" - газопровід продовжує знаходити значно більшу підтримку на сході Німеччини, ніж на заході республіки.

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Німеччина

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