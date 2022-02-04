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71% немцев против поставки оружия Украине – опрос

Пятница, 4 февраля 2022, 16:59

Подавляющее большинство немцев против того, чтобы правительство Германии продавало Украине оружие, более половины выступают за то, чтобы НАТО удовлетворил требования России по безопасности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Infratest dimap для ARD-Deutschland Trend, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, до сих пор федеральное правительство не хотело поставлять оружие из Германии в Украину. Большинство немцев разделяют такую ​​позицию: 71% считают такие поставки оружия неправильными, поддерживают такие поставки только 20% опрошенных.

По новым экономическим санкциям против РФ позиции немцев разделились примерно поровну: 43% поддерживают санкции, 44% против них.

В то же время 51% опрошенных выступили за то, чтобы НАТО удовлетворило требования России по гарантиям безопасности.

Кроме того, 57% немцев за то, чтобы запустить "Северный поток-2" - газопровод продолжает находить значительно большую поддержку на востоке Германии, чем на западе страны.

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Германия

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