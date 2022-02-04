Ісландія припинить китобійний промисел у 2024 році

Ісландія, одна з небагатьох країн, яка досі займається полюванням на китів з комерційною метою, планує припинити китобійний промисел з 2024 року, оскільки попит скорочується.

Про це заявила міністр рибальства Свандіс Сваварсдоттір, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Існує не так багато підстав для продовження квот на полювання на китів після 2024 року. Мало доказів того, що ця діяльність приносить якусь економічну вигоду", - заявила Сваварсдоттір.

Щорічні квоти Ісландії на 2019-2023 роки дозволяють полювати на 209 фінвалів – другого за величиною виду китів на планеті після синього кита – та 217 малих смугачів, одного з найдрібніших видів.

Але за останні три роки два основних власники ліцензії призупинили полювання на китів, а один із них припинив діяльність ще у 2020 році.

За останні три роки був вбитий лише один кит, малий смугач у 2021 році.

Попит на ісландське китове м'ясо різко знизився після того, як Японія, основний ринок китового м'яса, повернулася до комерційного китобійного промислу у 2019 році після виходу з Міжнародної китобійної комісії (МКК).

Полювання також стало занадто дорогим після того, як було розширено заборонену для рибальства прибережну зону, що вимагало від китобоїв йти ще далі від берега.

Крім того, вимоги безпеки до імпортованого м'яса були суворішими, ніж до місцевих продуктів, що ускладнювало експорт з Ісландії.

Обмеження соціального дистанціювання для боротьби з пандемією коронавірусу також означали, що ісландські заводи з переробки китового м'яса не могли працювати у звичайному режимі.

В останній повний сезон в Ісландії у 2018 році було вбито 146 фінвалів та шість малих смугачів. Ісландія відновила комерційний китобійний промисел у 2006 році.

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