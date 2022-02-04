Исландия прекратит китобойный промысел в 2024 году

Исландия, одна из немногих стран, которая до сих пор занимается охотой на китов в коммерческих целях, наряду с Норвегией и Японией, планирует прекратить китобойный промысел с 2024 года, поскольку спрос сокращается.

Об этом заявила министр рыболовства Свандис Сваварсдоттир, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Существует не так много оснований для разрешения охоты на китов после 2024 года. Мало доказательств того, что эта деятельность приносит какую-либо экономическую выгоду", — заявила Сваварсдоттир.

Ежегодные квоты Исландии на 2019–2023 годы позволяют охотиться на 209 финвалов — второго по величине вида китов на планете после синего кита — и 217 малых полосатиков, одного из самых мелких видов.

Но за последние три года два основных держателя лицензии приостановили охоту на китов, а один из них прекратил деятельность еще в 2020 году.

За последние три года был убит только один кит, малый полосатик в 2021 году.

Спрос на исландское китовое мясо резко снизился после того, как Япония — основной рынок китового мяса — вернулась к коммерческому китобойному промыслу в 2019 году после выхода из Международной китобойной комиссии (МКК).

Охота также стала слишком дорогой после того, как была расширена запретная для рыболовства прибрежная зона, что потребовало от китобоев уходить еще дальше от берега.

Кроме того, требования безопасности к импортируемому мясу были более строгими, чем к местным продуктам, что затрудняло экспорт из Исландии.

Ограничения по социальному дистанцированию для борьбы с пандемией коронавируса также означали, что исландские заводы по переработке китового мяса не могли работать в обычном режиме.

В последний полный сезон в Исландии в 2018 году было убито 146 финвалов и шесть малых полосатиков. Исландия возобновила коммерческий китобойный промысел в 2006 году.