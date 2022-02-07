Канцлер Німеччини не став розкривати деталі можливих заходів проти "Північного потоку-2"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення в Україну коштуватиме Росії дуже дорого і у такому випадку розглядаються "всі варіанти".

Про це він сказав в інтерв’ю Washington Post, відповідаючи на питання щодо "Північного потоку-2", повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, Німеччина і її союзники зробити всі необхідні кроки у разі вторгнення. Він також нагадав про угоду з урядом Сполучених Штатів щодо транзиту газу та енергетичного суверенітету в Європі.

"Ми вже також домовилися, що будемо підтримувати Україну, що будемо інтенсивно боротися за транзит газу через Україну і що будуть дуже сильні дії, якщо цей транзит газу буде під загрозою. Крім того, абсолютно зрозуміло, що в такій ситуації є всі варіанти. Зрозумійте, що я не буду вдаватися в конкретику, але наша відповідь буде єдиною та рішучою" - заявив канцлер.

За його словами, необхідно зберігати "стратегічну неоднозначність". Як пояснив Шольц, російська сторона повинна знати, що агресія коштуватиме їй дуже дорого, але при цьому не могла прорахувати конкретну ціну.

Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом у понеділок у Білому домі та, як очікується, обговорить ситуацію з нарощуванням російських військ поблизу України.

Відповідаючи на критику щодо того, що Німеччина не надала Україні достатньої підтримки, Шольц сказав, що Німеччина "найбільше підтримувала Україну економічно".