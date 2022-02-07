Канцлер Германии не стал раскрывать детали возможных мер против "Северного потока-2"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вторжение в Украину будет стоить России очень дорого, и в таком случае рассматриваются "все варианты".

Об этом он сказал в интервью Washington Post, отвечая на вопросы по "Северному потоку-2", сообщает "Европейская правда".

По словам Шольца, Германия и ее союзники предпримут все необходимые шаги в случае вторжения. Он также напомнил о соглашении с правительством Соединенных Штатов о транзите газа и энергетическом суверенитете в Европе.

"Мы уже договорились, что будем поддерживать Украину, что будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что будут очень сильные действия, если этот транзит газа будет под угрозой. Кроме того, абсолютно понятно, что в такой ситуации есть все варианты. Поймите, что я не буду вдаваться в конкретику, но наш ответ будет единым и решительным", - заявил канцлер.

По его словам, необходимо сохранять "стратегическую неоднозначность". Как пояснил Шольц, российская сторона должна знать, что агрессия обойдется ей очень дорого, но при этом не могла просчитать конкретную цену.

Шольц встретится с президентом США Джо Байденом в понедельник в Белом доме и, как ожидается, обсудит ситуацию с наращиванием российских войск вблизи Украины.

Отвечая на критику по поводу того, что Германия не предоставила Украине достаточной поддержки, Шольц сказал, что Германия "больше всего поддерживала Украину экономически".

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