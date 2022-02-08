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Макрон після переговорів з Путіним прибув до України

Вівторок, 8 лютого 2022, 10:38

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до України для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським, до України також прибув глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Маю честь вітати в Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським, та міністра Жан-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду - дуже насичений день. Ласкаво просимо до України!" - написав він у Twitter.

Слід Зазначити, що це перший за 24 роки візит президента Франції до України.

Напередодні Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Владіміром Путіним. Переговори тривали 6 годин.

Ввечері 8 лютого у Берліні має відбутися зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентами Франції і Польщі Еммануелем Макроном і Анджеєм Дудою.

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Макрон

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