Макрон після переговорів з Путіним прибув до України

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до України для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським, до України також прибув глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Маю честь вітати в Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським, та міністра Жан-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду - дуже насичений день. Ласкаво просимо до України!" - написав він у Twitter.

Маю честь вітати в Києві Президента @EmmanuelMacron, який прибув на зустріч з @ZelenskyyUa, та міністра @JY_LeDrian, який зустрінеться з міністром @DmytroKuleba. Попереду - дуже насичений день. Ласкаво просимо до України! 🇨🇵🇺🇦 — Etienne de Poncins (@EdePoncins) February 8, 2022

Слід Зазначити, що це перший за 24 роки візит президента Франції до України.

Напередодні Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Владіміром Путіним. Переговори тривали 6 годин.

Ввечері 8 лютого у Берліні має відбутися зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентами Франції і Польщі Еммануелем Макроном і Анджеєм Дудою.