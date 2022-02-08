Макрон после переговоров с Путиным прибыл в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Украину для переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в Украину также прибыл глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским, и министра Жан-Ива Ле Дриана, который встретится с министром Дмитрием Кулебой. Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину!" – написал он в Twitter.

Маю честь вітати в Києві Президента @EmmanuelMacron, який прибув на зустріч з @ZelenskyyUa, та міністра @JY_LeDrian, який зустрінеться з міністром @DmytroKuleba. Попереду - дуже насичений день. Ласкаво просимо до України! 🇨🇵🇺🇦 — Etienne de Poncins (@EdePoncins) February 8, 2022

Следует отметить, что это первый за 24 года визит президента Франции в Украину.

Накануне Макрон встречался в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 6 часов.

Вечером 8 февраля в Берлине состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой.