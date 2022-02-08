У Кремлі заперечили обіцянку не починати нових маневрів біля кордонів України

У Кремлі заявили, що твердження Франції про те, що президент Владімір Путін пообіцяв Еммануелю Макрону, що Москва поки що не здійснюватиме нових військових ініціатив навколо України, "неправильні".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Французький чиновник сказав, що Путін дав обіцянку під час тривалих переговорів у Москві в понеділок увечері з Макроном.

Пресcекретар Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія і Франція ще не змогли укласти угоду щодо деескалації напруженості навколо України, але сказав, що деескалація потрібна і що зустріч стала основою для подальшої роботи на цьому фронті.

За словами того ж французького чиновника, Путін також погодився з тим, що війська, які беруть участь у військових навчаннях на білоруській території біля кордонів України, будуть виведені після завершення цих маневрів 20 лютого.

Пєсков сказав, що після навчань війська повернуться на свої бази в Росії, не назвавши точної дати, але зазначив, що ніхто ніколи не говорив, що сили залишаться в Білорусі.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон прибув до України для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським, до України також прибув глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Напередодні Макрон провів у Москві шестигодинні переговори з Путіним.