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Посольство засудило інцидент з українським прапором у парламенті Словаччини

Середа, 9 лютого 2022, 09:15

Посольство України у Братиславі засудило інцидент у парламенті Словаччини, під час якого депутат від ультраправої партії Андрей Медвецький вилив на прапор України воду.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

"Сьогодні в Києві Іван Корчок (глава МЗС Словаччини. – Ред.) підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини в підтримці України! Маємо підтримку й у Національній раді Словаччини! Негідне поводження з прапором України з боку депутатів Марека Котлеби, Андрея Медвецького не може її похитнути! Засуджуємо й вимагаємо вибачень!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні депутати від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" постійно зривали засідання парламенту і не давали виступати представникам провладних партій та влади.

Депутати від ультраправої партії "Народна партія Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрей Медвецький заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини.

Натомість представники партії "Свобода та Солідарність" (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жияк розтягнули перед трибуною прапор України.

Після цього депутат Медвецький взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.

Спікер змушений був оголосити перерву у засіданні.

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