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Посольство осудило инцидент с украинским флагом в парламенте Словакии

Среда, 9 февраля 2022, 09:15

Посольство Украины в Братиславе осудило инцидент в парламенте Словакии, во время которого депутат от ультраправой партии Андрей Медвецкий вылил на флаг Украины воду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Сегодня в Киеве Иван Корчок (глава МИД Словакии. – Ред.) подтвердил жесткую неизменную позицию Словакии в поддержке Украины! Есть поддержка и в Национальном совете Словакии! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов Марека Котлебы, Андрея Медвецкого не может ее поколебать! Осуждаем и требуем прощения!" – говорится в сообщении.

Напомним, накануне депутаты от пророссийских партий SMER и Народной партии Наша Словакия постоянно срывали заседание парламента и не давали выступать представителям провластных партий и властей.

Депутаты от ультраправой партии "Народная партия Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецкий заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии.

Представители партии Свобода и Солидарность (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины.

После этого депутат Медвецкий взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов.

Спикер вынужден был объявить перерыв в заседании.

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