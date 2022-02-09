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Хорватія відмовилась від обраного дизайну монет євро після звинувачень у плагіаті

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Середа, 9 лютого 2022, 13:03

Національний банк Хорватії оголосив новий тендер на дизайн монети в один євро в країні після того, як скандал із плагіатом призвів до відкликання попередньої заявки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Хорватія готується до переходу до євро в 2023 році і минулого тижня оголосила переможців конкурсу, чиї зображення планувалося викарбувати на нових монетах балканської країни.

Суперечка зосередилася навколо зображення з куницею, що стоїть на гілці, яке виявилося разюче схожим на фотографію, зроблену британським фотографом Іеном Х. Лічем, і це спричинило звинувачення у плагіаті.

Зображення було задумано як ода нинішній валюті Хорватії — куні, яка отримала свою назву від ссавця, схожого на ласку, чиє хутро використовувалося як грошова одиниця в середньовіччі.

 

Після галасу переможець конкурсу відкликав свій запропонований дизайн у понеділок, посилаючись на "неприємну атмосферу, створену в ЗМІ та соціальних мережах".

Через кілька годин Національний банк Хорватії заявив, що найближчими днями опублікує запит щодо нових дизайнів.

Британський фотограф привітав рішення дизайнера відкликати свою заявку.

"Я не збираюся ні з ким судитися. Було прийнято правильне рішення, і для мене це кінець історії", – сказав він хорватському мовнику.

Серед інших проєктів-переможців були монети із зображенням карти Хорватії, відомого винахідника Ніколи Тесли та глаголиці – найстарішого відомого слов’янського алфавіту.

З 27 країн-членів ЄС 19 зараз використовують євро як свою валюту.

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Хорватія

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