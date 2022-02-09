Хорватия отказалась от выбранного дизайна монет евро после обвинений в плагиате

Национальный банк Хорватии объявил новый тендер на дизайн монеты в один евро в стране после того, как скандал с плагиатом привел к отзыву предыдущей заявки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Хорватия готовится к переходу на евро в 2023 году и на прошлой неделе объявила победителей конкурса, чье изображение планировалось отчеканить на новых монетах этой балканской страны.

Спор сосредоточился вокруг изображения с куницей, стоящей на ветке, оказавшемся поразительно похожим на фотографию, сделанную британским фотографом Иэном Х. Личем; это повлекло за собой обвинение в плагиате.

Изображение было задумано как посвящение нынешней валюте Хорватии — куне, получившей свое название от млекопитающего, похожего на ласку, чей мех использовался как денежная единица в средневековье.

После огласки победитель конкурса отозвал свой предложенный дизайн в понедельник, ссылаясь на "неприятную атмосферу, созданную в СМИ и социальных сетях".

Через несколько часов Национальный банк Хорватии заявил, что в ближайшие дни опубликует запрос на новый дизайн.

Британский фотограф приветствовал решение дизайнера отозвать свою заявку.

"Я не собираюсь ни с кем судиться. Было принято правильное решение, и для меня это конец истории", – сказал он хорватскому вещателю.

Среди других проектов-победителей были монеты с изображением карты Хорватии, известного изобретателя Николы Теслы и глаголицы – старейшего известного славянского алфавита.

Из 27 стран-членов ЕС 19 сейчас используют евро как свою валюту.