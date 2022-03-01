Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британія не підтримує ідею безпольотної зони над Україною

Вівторок, 1 березня 2022, 10:55

Заступник прем’єра Британії Домінік Рааб сказав, що Лондон не підтримує ідею запровадження безпольотної зони над Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Відповідаючи на запитання, чи введе Британія заборонену для польотів зону над Україною, Рааб відповів: "Ми не збираємося цього робити, тому що це поставить нас у становище, коли ми повинні будемо забезпечити цю зону, фактично збиваючи російські літаки".

Також він зазначив, що вторгнення в Україну не виявилося тією "прогулянкою в парку", на яку очікував Путін.

Разом з тим Домінік Рааб припустив, що війна з Росією в Україні не закінчиться, якщо столиця впаде.

Він сказав: "Якщо Путін окупує Київ чи одне з інших великих міст, це не означає, що все закінчиться, тому що я думаю, що ви побачите, що українці перейдуть на певну форму партизанської боротьби, яка триватиме набагато довше".

Рааб додав, що "важко сказати", як довго українці будуть стримувати російські сили, коли врешті до Києва прибуде військовий конвой довжиною 60 км.

"Початкове просування Росії сповільнено більше, ніж вони очікували, і це є свідченням сили та мужності українців, і ми хочемо зробити все можливе, щоб відстрочити падіння Києва чи будь-якого з інших великих міст", - заявив він.

Нагадаємо, у Білому заявили, що введення США безпілотної зони в небі України є "не найкращою ідеєю", оскільки це втягне США в прямий військовий конфлікт з Росією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Велика Британія

Статті

Електричний вступ до ЄС: що врятує українську енергосистему в часи війни з РФ

Українська енергосистема витримала випробовування перших днів війни. А щоб уникнути масових відключень світла у майбутньому, ЄС пішов назустріч Києву.
1 березня 2022 — Олена Павленко, Богдан Серебренніков, для Європейської правди

В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН

Ми детально розповімо, які аргументи наводить Україна, до чого тут геноцид, а також як цей позов допоможе у боротьбі проти агресора.
28 лютого 2022 — Михайло Солдатенко, Дмитро Солдатенко, для Європейської правди

Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну

Путін загрожує розправою будь-якій іншій державі, яка може прийти на допомогу народу України. Такому не місце у XXI столітті...
28 лютого 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики