Британія не підтримує ідею безпольотної зони над Україною

Заступник прем’єра Британії Домінік Рааб сказав, що Лондон не підтримує ідею запровадження безпольотної зони над Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Відповідаючи на запитання, чи введе Британія заборонену для польотів зону над Україною, Рааб відповів: "Ми не збираємося цього робити, тому що це поставить нас у становище, коли ми повинні будемо забезпечити цю зону, фактично збиваючи російські літаки".

Також він зазначив, що вторгнення в Україну не виявилося тією "прогулянкою в парку", на яку очікував Путін.

Разом з тим Домінік Рааб припустив, що війна з Росією в Україні не закінчиться, якщо столиця впаде.

Він сказав: "Якщо Путін окупує Київ чи одне з інших великих міст, це не означає, що все закінчиться, тому що я думаю, що ви побачите, що українці перейдуть на певну форму партизанської боротьби, яка триватиме набагато довше".

Рааб додав, що "важко сказати", як довго українці будуть стримувати російські сили, коли врешті до Києва прибуде військовий конвой довжиною 60 км.

"Початкове просування Росії сповільнено більше, ніж вони очікували, і це є свідченням сили та мужності українців, і ми хочемо зробити все можливе, щоб відстрочити падіння Києва чи будь-якого з інших великих міст", - заявив він.

Нагадаємо, у Білому заявили, що введення США безпілотної зони в небі України є "не найкращою ідеєю", оскільки це втягне США в прямий військовий конфлікт з Росією.