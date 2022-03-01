Великобритания не поддерживает идею бесполетной зоны над Украиной

Заместитель премьера Британии Доминик Рааб сказал, что Лондон не поддерживает идею введения бесполетной зоны над Украиной.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Sky News.

На вопрос, введет ли Британия запретную для полетов зону над Украиной, Рааб ответил: "Мы не собираемся этого делать, потому что это поставит нас в положение, когда мы должны будем обеспечить эту зону, фактически сбивая российские самолеты".

Также он отметил, что вторжение в Украину не оказалось той "прогулкой в ​​парке", которой ожидал Путин.

Вместе с тем Доминик Рааб предположил, что война с Россией в Украине не закончится, если столица упадет.

Он сказал: "Если Путин оккупирует Киев или один из других крупных городов, это не значит, что все закончится, потому что я думаю, что вы увидите, что украинцы перейдут на определенную форму партизанской борьбы, которая продлится гораздо дольше".

Рааб добавил, что "трудно сказать", как долго украинцы будут сдерживать российские силы, когда в конце концов в Киев прибудет военный конвой протяженностью 60 км.

"Начальное продвижение России замедлено больше, чем они ожидали, и это свидетельство силы и мужества украинцев, и мы хотим сделать все возможное, чтобы отсрочить падение Киева или любого из других крупных городов", - заявил он.

Напомним, в Белом доме заявили, что введение США бесполетной зоны в небе Украины является "не самой лучшей идеей", поскольку это втянет США в прямой военный конфликт с Россией.