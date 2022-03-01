З офісу Герхарда Шредера звільняється персонал 

Офіс-менеджер колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера подав у відставку через відмову свого начальника піти з прибуткових посад у російських газових компаніях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Альбрехт Функ, який понад 20 років пропрацював офіс-менеджером Шредера, минулого тижня вирішив звільнитися. Колишній канцлер Німеччини Шредер не дослухався до його поради піти з газових компаній "Роснефть" і "Газпром" після вторгнення Росії в Україну.

Загалом чотири співробітники, включаючи Функа, звільнилися з роботи в офісі Шредера через це.

Минулого тижня колишній канцлер розкритикував війну Путіна, але заявив, що "обидві сторони припустилися помилок". Він сказав, що НАТО розширилася надто далеко на схід після закінчення холодної війни, тим самим спровокувавши Кремль.

Додамо, у вівторок Мюнхенський філармонічний оркестр звільнив свого диригента Валерія Гергієва після того, як він відмовився дистанціюватися від Путіна, а футбольний клуб "Шальке-04" у понеділок припинив співпрацю з "Газпромом".