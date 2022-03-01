Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Из офиса Герхарда Шредера увольняется персонал

Вторник, 1 марта 2022, 13:36

Офис-менеджер бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера подал в отставку из-за отказа своего начальника уйти с прибыльных должностей в российских газовых компаниях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Альбрехт Функ, более 20 лет проработавший офис-менеджером Шредера, на прошлой неделе решил уволиться. Бывший канцлер Германии Шредер не прислушался к его совету уйти из газовых компаний "Роснефть" и "Газпром" после вторжения России в Украину.

В общей сложности четыре сотрудника, включая Функа, уволились с работы в офисе Шредера из-за этого.

На прошлой неделе бывший канцлер раскритиковал войну Путина, но заявил, что "обе стороны допустили ошибки". Он сказал, что НАТО расширился слишком далеко на восток после окончания холодной войны, тем самым спровоцировав Кремль.

Добавим, во вторник Мюнхенский филармонический оркестр уволил своего дирижера Валерия Гергиева после того, как он отказался дистанцироваться от Путина, а футбольный клуб "Шальке-04" в понедельник прекратил сотрудничество с "Газпромом".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия Путин

Статьи

Электрическое вступление в ЕС: что спасет украинскую энергосистему во время войны с РФ

Украинская энергосистема выдержала испытание первых дней войны. Чтобы избежать массовых отключений света в будущем, ЕС пошел навстречу Киеву (укр.)
1 марта 2022 — Елена Павленко, Богдан Серебренников, для Европейской правды

В Гаагу за геноцидом: что записала Украина в иске против России в Суд ООН

Мы подробно расскажем, какие аргументы приводит Украина, при чем здесь геноцид, а также как этот иск поможет в борьбе против агрессора (укр.)
28 февраля 2022 — Михаил Солдатенко , Дмитрий Солдатенко, для Европейской правды

Правда – не в силе. Почему Россия проиграет эту несправедливую войну

Путин угрожает расправой любому другому государству, которое может прийти на помощь народу Украины. Такому не место в XXI веке...
28 февраля 2022 — Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности