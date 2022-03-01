Из офиса Герхарда Шредера увольняется персонал

Офис-менеджер бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера подал в отставку из-за отказа своего начальника уйти с прибыльных должностей в российских газовых компаниях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Альбрехт Функ, более 20 лет проработавший офис-менеджером Шредера, на прошлой неделе решил уволиться. Бывший канцлер Германии Шредер не прислушался к его совету уйти из газовых компаний "Роснефть" и "Газпром" после вторжения России в Украину.

В общей сложности четыре сотрудника, включая Функа, уволились с работы в офисе Шредера из-за этого.

На прошлой неделе бывший канцлер раскритиковал войну Путина, но заявил, что "обе стороны допустили ошибки". Он сказал, что НАТО расширился слишком далеко на восток после окончания холодной войны, тем самым спровоцировав Кремль.

Добавим, во вторник Мюнхенский филармонический оркестр уволил своего дирижера Валерия Гергиева после того, как он отказался дистанцироваться от Путина, а футбольный клуб "Шальке-04" в понедельник прекратил сотрудничество с "Газпромом".