Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В уряді Франції пообіцяли Росії "тотальну економічну війну"

Вівторок, 1 березня 2022, 14:00

Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер заявив, що Франція налаштована вести "тотальну економічну і фінансову війну" проти Росії, доки Путін не припинить реалізовувати свої наміри щодо України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі France Info.

За його словами, санкції будуть застосовуватися доти, доки Путін "не змінить на кращі свої наміри щодо України". 

"Ці санкції дуже ефективні. Ми будемо вести тотальну економічну і фінансову війну проти Росії і обвалювати їхню економіку. Ми цілимо у "серце" системи - у Владіміра Путіна, олігархів, але й усю російську економіку, і наслідки цього відчують також звичайні росіяни", - сказав він. 

Міністр зазначив, що санкції мали бути швидкими й відчутними і перші результати вже можна бачити.

Він додав, що ЄС не хоче залишати ніякої двозначності щодо того, наскільки рішуче налаштований у питанні санкцій. 

Ле Мер запевнив також, що жодному близькому до російської верхівки олігарху не вдасться уникнути санкцій. 

"Це наше послання усім авторитарним режимам, які хочуть поставити під питання ефективність і політичну вагу демократії", - заявив Бруно Ле Мер. 

Міністр додав, що після того, як Путін за власним вибором все ж почав війну, у Європі усвідомили необхідність нарощувати власний оборонний потенціал. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Франція санкції

Статті

Електричний вступ до ЄС: що врятує українську енергосистему в часи війни з РФ

Українська енергосистема витримала випробовування перших днів війни. А щоб уникнути масових відключень світла у майбутньому, ЄС пішов назустріч Києву.
1 березня 2022 — Олена Павленко, Богдан Серебренніков, для Європейської правди

В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН

Ми детально розповімо, які аргументи наводить Україна, до чого тут геноцид, а також як цей позов допоможе у боротьбі проти агресора.
28 лютого 2022 — Михайло Солдатенко, Дмитро Солдатенко, для Європейської правди

Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну

Путін загрожує розправою будь-якій іншій державі, яка може прийти на допомогу народу України. Такому не місце у XXI столітті...
28 лютого 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики