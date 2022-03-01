В уряді Франції пообіцяли Росії "тотальну економічну війну"

Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер заявив, що Франція налаштована вести "тотальну економічну і фінансову війну" проти Росії, доки Путін не припинить реалізовувати свої наміри щодо України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі France Info.

За його словами, санкції будуть застосовуватися доти, доки Путін "не змінить на кращі свої наміри щодо України".

"Ці санкції дуже ефективні. Ми будемо вести тотальну економічну і фінансову війну проти Росії і обвалювати їхню економіку. Ми цілимо у "серце" системи - у Владіміра Путіна, олігархів, але й усю російську економіку, і наслідки цього відчують також звичайні росіяни", - сказав він.

Міністр зазначив, що санкції мали бути швидкими й відчутними і перші результати вже можна бачити.

Він додав, що ЄС не хоче залишати ніякої двозначності щодо того, наскільки рішуче налаштований у питанні санкцій.

Ле Мер запевнив також, що жодному близькому до російської верхівки олігарху не вдасться уникнути санкцій.

"Це наше послання усім авторитарним режимам, які хочуть поставити під питання ефективність і політичну вагу демократії", - заявив Бруно Ле Мер.

Міністр додав, що після того, як Путін за власним вибором все ж почав війну, у Європі усвідомили необхідність нарощувати власний оборонний потенціал.