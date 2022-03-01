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В правительстве Франции пообещали России "тотальную экономическую войну"

Вторник, 1 марта 2022, 14:00

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция настроена вести "тотальную экономическую и финансовую войну" против России, пока Путин не перестанет реализовывать свои намерения по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире France Info.

По его словам, санкции будут применяться до тех пор, пока Путин "не сменит лучшие свои намерения в отношении Украины".

"Эти санкции очень эффективны. Мы будем вести тотальную экономическую и финансовую войну против России и обваливать их экономику. Мы целимся в "сердце" системы - Владимира Путина, олигархов, но и всю российскую экономику, и последствия этого ощутят также обычные россияне", – сказал он.

Министр отметил, что санкции должны быть быстрыми и ощутимыми, и первые результаты уже можно видеть.

Он добавил, что ЕС не хочет оставлять никакой двусмысленности по поводу того, насколько решительно настроен в вопросе санкций.

Ле Мер заверил также, что ни одному близкому к российской верхушке олигарху не удастся избежать санкций.

"Это наше послание всем авторитарным режимам, желающим поставить под вопрос эффективность и политический вес демократии", - заявил Брюно Ле Мэр.

Министр добавил, что после того, как Путин по собственному выбору начал войну, в Европе осознали необходимость наращивать собственный оборонный потенциал.

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Война с РФ Франция санкции

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