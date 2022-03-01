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Росію хочуть позбавити участі у Каннському кінофестивалі

Вівторок, 1 березня 2022, 19:15

Організатори Каннського кінофестивалю заявили, що не планують приймати російську делегацію на цьогорічній події, якщо війна РФ проти України триватиме.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

У заяві, оприлюдненій 1 березня, оркомітет фестивалю заявив, що не планує приймати російські делегації під час цьогорічної події 17-28 травня 2022 року. 

"У час, коли світ опинився у серйозній кризі і частина Європи охоплена війною, Каннський фестиваль висловлює повну свою підтримку українському народу та усім, хто зараз знаходиться в Україні… Ми приєднуємося до тих, хто виступає проти цієї неприйнятної ситуації і засуджують дії Росії та її керівництва", - йдеться у тексті. 

"Команда вирішила, що за винятком випадку, якщо ця агресивна війна припиниться на умовах, які задовольнятимуть український народ, фестиваль не прийматиме офіційних делегацій з Росії чи будь-кого, хто пов’язаний з керівництвом РФ", - зазначає оргкомітет.

Водночас, висловлюють подяку тим росіянам, які не згодні з діями керівництва країни і наважуються на протести. "Серед них є актори і фахівці кіногалузі, які ніколи не припиняли боротися з цим режимом, і ніяк не причетні до негідних дій тих, хто зараз бомбардує Україну", - зауважують організатори. 

Команда зазначає, що фестиваль буде вірним своїй історії, що почалася у протистоянні диктатурам, та завжди слугуватиме тим митцям, які засуджують жорстокість, репресії і несправедливість та виступають за мир і свободу.

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