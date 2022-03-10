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Росія відповіла на санкції Заходу забороною на експорт

Четвер, 10 березня 2022, 15:20

Уряд Росії оголосив про заборону вивезення понад 200 найменувань іноземної продукції та обладнання, які були раніше ввезені в РФ, до кінця 2022 року в рамках відповіді Москви на санкції, запроваджені через війну проти України.

Розпорядження уряду РФ опублікувало російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

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"У перелік включено технологічне, телекомунікаційне, медичне обладнання, транспортні засоби, сільгосптехніка, електрична апаратура - всього понад 200 найменувань товарів, у тому числі залізничні вагони та локомотиви, контейнери, турбіни, верстати для обробки металу та каменю, монітори, проектори, пульти та панелі", - йдеться у повідомленні кабміну.

Одночасно прийнято рішення про обмеження вивезення з деяких видів лісоматеріалів.

Російський глава МЗС Сергєй Лавров заявив, що Росія давно мала стати незалежною від Заходу, і після запровадження нищівних санкцій проти неї через війну в Україні "вирішить цю проблему".

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