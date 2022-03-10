Росія відповіла на санкції Заходу забороною на експорт

Уряд Росії оголосив про заборону вивезення понад 200 найменувань іноземної продукції та обладнання, які були раніше ввезені в РФ, до кінця 2022 року в рамках відповіді Москви на санкції, запроваджені через війну проти України.

Розпорядження уряду РФ опублікувало російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

"У перелік включено технологічне, телекомунікаційне, медичне обладнання, транспортні засоби, сільгосптехніка, електрична апаратура - всього понад 200 найменувань товарів, у тому числі залізничні вагони та локомотиви, контейнери, турбіни, верстати для обробки металу та каменю, монітори, проектори, пульти та панелі", - йдеться у повідомленні кабміну.

Одночасно прийнято рішення про обмеження вивезення з деяких видів лісоматеріалів.

Російський глава МЗС Сергєй Лавров заявив, що Росія давно мала стати незалежною від Заходу, і після запровадження нищівних санкцій проти неї через війну в Україні "вирішить цю проблему".