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Радник з нацбезпеки США часів Трампа вірить у шанс України перемогти

Четвер, 10 березня 2022, 18:45

Ексрадник президента США з нацбезпеки часів Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці Герберт Реймонд МакМастер вірить у шанс України перемогти у війні з РФ.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю France24.

На думку МакМастера, перший етап війни показав, що російська армія виявилася "потьомкінською", а українці з об’єднаною підтримкою Заходу і далі будуть чинити рішучий опір.

"Росія не може досягти цих цілей, які від початку поставила перед собою - повністю окупувати і підкорити Україну, встановивши маріонетковий уряд. І кампанія, яку вони планували як "швидку і легку", стала складною - через вольовий хоробрий спротив українців", - зазначив він.

Він не вірить у те, що Путін через свою ізоляцію не розуміє реального стану справ, але вважає, що президент РФ достатньо одержимий своїми ідеями, щоб все одно йти за планом і не гребувати ніякими методами.

"Те, що він вже почав робити зараз - це через те, що російська армія виявилася нездатною досягти переваги безпосередньо у бою, здобути контроль над територією шляхом боїв і маневрів", - зазначив він.

МакМастер висловив побоювання, що Путін може спробувати за будь-яку ціну захопити Київ, вдаючись до методів "рівняння з землею", які застосовував у Грозному й сирійському Алеппо.

Він закликав країни Заходу робити ще більше для підтримки України, наприклад, надати високотехнологічне озброєння для боротьби із загрозами з повітря - яке є, наприклад, у Франції - та створити навчальні центри для вишколу на заході країни, де українські військові могли б навчитись користуватися ним; надати сучасні ударні дрони, з яких можливо було б атакувати склади для артилерії, якою росіяни тероризують міста.

Він сказав, що міжнародній спільноті варто цілком серйозно допускати, що Росія може застосувати ядерну зброю, особливо з огляду на невдачі в Україні та жорсткі санкції країн Заходу.

"Путін може вбити до мільйона людей і зробити біженцями до десяти мільйонів, перш ніж все це закінчиться. Ми не можемо просто сидіти і спостерігати", - наголосив МакМастер.

На думку МакМастера, максимальні плани Путіна не обмежуються Україною і він напевно має наміри щодо Молдови та Грузії.

"Що він намагається робити ще відколи прийшов до влади 20 років тому - відновити "міжнародну велич" Росії. Він одержимий цією думкою, і він наростив ресурси, щоб серйозно шкодити іншим - починаючи від економічних до неконвенційних інструментів… Він вичікував дуже довго, і він не задовольниться Україною, якщо досягне тут своїх цілей. Для вільного світу дуже важливо, щоб Росія програла в Україні", - зазначив колишній генерал-лейтенант.

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Війна з РФ

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