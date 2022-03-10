Советник по нацбезопасности США времен Трампа верит в шансы Украины победить

Экс-советник президента США по нацбезопасности времен Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Герберт Реймонд МакМастер верит в шанс Украины победить в войне с РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью France24.

По мнению МакМастера, первый этап войны показал, что российская армия оказалась "потемкинской", а украинцы с объединенной поддержкой Запада и дальше будут оказывать решительное сопротивление.

"Россия не может достичь этих целей, которые изначально поставила перед собой - полностью оккупировать и покорить Украину, установив марионеточное правительство. И кампания, которую они планировали как "быструю и легкую", стала сложной - из-за волевого храброго сопротивления украинцев", - отметил он.

Он не верит в то, что Путин из-за своей изоляции не понимает реального положения дел, но считает, что президент РФ достаточно одержим своими идеями, чтобы все равно идти по плану и не гнушаться никакими методами.

"То, что он уже начал делать сейчас - это потому, что российская армия оказалась неспособной достичь преимущества непосредственно в бою, получить контроль над территорией путем боев и маневров", - отметил он.

МакМастер выразил опасение, что Путин может попытаться любой ценой захватить Киев, прибегая к методам "сравнивания с землей", которые применял в Грозном и сирийском Алеппо.

Он призвал страны Запада делать еще больше для поддержки Украины, например, предоставить высокотехнологичное вооружение для борьбы с угрозами с воздуха – которое есть, например, во Франции – и создать учебные центры для обучения на западе страны, где украинские военные могли бы научиться пользоваться им; предоставить современные ударные дроны, с которых можно было бы атаковать склады для артиллерии, которой россияне терроризируют города.

Он сказал, что международному сообществу следует полностью серьезно допускать, что Россия может применить ядерное оружие, особенно учитывая неудачи в Украине и жесткие санкции стран Запада.

"Путин может убить до миллиона людей и сделать беженцами до десяти миллионов, прежде чем все это закончится. Мы не можем просто сидеть и наблюдать", – подчеркнул МакМастер.

По мнению МакМастера, максимальные планы Путина не ограничиваются Украиной и он наверняка намерен взять Молдову и Грузию.

"Что он пытается делать еще с тех пор, как пришел к власти 20 лет назад - восстановить "международное величие" России. Он одержим этой мыслью, и он нарастил ресурсы, чтобы серьезно вредить другим - начиная от экономических до неконвенционных инструментов... Он выжидал очень долго, и он не удовлетворится Украиной, если достигнет здесь своих целей. Для свободного мира очень важно, чтобы Россия проиграла в Украине", – отметил бывший генерал-лейтенант.