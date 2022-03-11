Двох відсотків замало – у Британії пропонують збільшити оборонні витрати для країн НАТО

НАТО варто бути готовими до тривалого протистояння із режимом Путіна, що ставить під сумнів доцільність збереження планки бюджетних видатків на оборону на рівні 2%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в рамах лекції в Atlantic Council заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Текст її промови розміщено на сайті британського уряду.

Ліз Трасс доводить, що нинішніх кроків для стримування Путіна явно недостатньо. При цьому, буде недостатньо і відключення всього фінансового сектору РФ від платіжної системи SWIFT, а також запровадження ембаргно на російські енергоресурси.

Вона пропнує також і декілька кроків стататегічного характеру. Серед них – і глобальнее збільшення витрат на оборону.

"Я вітаю історичне рішення Німеччини збільшити військові витрати. Але справа в тому, що нам усім потрібно йти далі. Багато країн досі не досягають своєї мети витрачати 2% ВВП на оборону. І будемо зрозумілі – це мінімум.

Під час холодної війни ми витрачали набагато більше – понад 5%. Ми повинні бути готові зробити все необхідне, щоб відповісти на виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня",- стверджує вона.